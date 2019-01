AA Gent via strafschoppen naar bekerfinale

Het eerste duel was in 2-2 geëindigd. Dezelfde stand stond in Oostende na 90 minuten op het scorebord.

Na iets meer dan een half uur leidde de thuisclub al met 2-0. Tom De Sutter en Fashion Sakala scoorden. Vlak voor tijd maakte Alexander Sørloth de 2-1, in blessuretijd dwong Roman Bezus de verlenging af.

Richairo Zivkovic speelde in de basis bij Oostende. Hij werd in de 88e minuut gewisseld.