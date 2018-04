8 miljoen geëist na geprik met naalden bij dopingtests

Sadiq Umar zorgt voor slapeloze nachten bij gekortwiekt Willem II

9 april Hoe Sadiq Umar aan banden te leggen? En met wie ook. De man in vorm bij NAC die zijn opponenten tot wanhoop drijft, zal deze dagen voor slapeloze nachten zorgen in Tilburg waar de personele problemen achterin met de week toenemen. De schorsing van Darryl Lachman komt Willem II bijzonder slecht voor de derby aankomende zondag (12.30 uur) in Breda.