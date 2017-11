5 foto's: dit was het BN DeStem-sportweekend

Mathieu van der Poel: Europees kampioen

Mathieu van der Poel wordt in Tsjechië Europees kampioen veldrijden. Een prijs die nog op zijn palmares ontbrak. Door met zijn fiets over de balken te springen, maakt Van der Poel het verschil. Hij neemt hierdoor afstand van achtervolger Lars van der Haar, die het lijdzaam toeziet en tweede wordt.

Volledig scherm Mathieu van der Poel wordt in Tsjechië Europees kampioen. © photo: Cor Vos

Eredivisie is vallen en opstaan voor NAC

NAC wisselt dit seizoen magistrale aanvallen met kolderieke verdedigingsfouten af. Gebrek aan stootkracht heeft de ploeg van Stijn Vreven inmiddels de kelder van de eredivisie ingeduwd. Ondanks dat NAC in Venlo eenvoudig overeind bleef, was men na afloop verontwaardigd. Scheidsrechter Kamphuis weigerde in de slotminuten een strafschop toe te kennen aan de Bredanaars, na een overduidelijke zet in de rug van Rai Vloet. Behalve scorend vermogen mist NAC voorlopig ook nog een arbitraire klop op de schouder.

Volledig scherm Voet wordt in kansrijke positie weggeduwd door zijn tegenstander. De arbiter van dienst wuift het voorval weg. © ANP Pro Shots

Bredase stadsderby onbeslist

,,Wij deden op geen enkele manier onder voor Push", Zwart-Wit-trainer Pim Wijzenbeek analyseert de stadsderby treffend. Push was als koploper favoriet, maar mocht achteraf blij zijn met een punt. Zwart-Wit had het betere van het spel, maar gaf de wedstrijd in de slotfase uit handen.

Volledig scherm Gijs van de Ven (Push) wordt op de hielen gezeten door Camiel Verstraten van Zwart-Wit.

Schijf op zijn kop na periodetitel

Schijf is het Leicester City van het amateurvoetbal en heeft met aanvaller Dennis van Nijnatten een eigen Jamie Vardy. De spits maakte een hattrick en staat na zeven wedstrijden op elf doelpunten. De kleine amateurclub is ongenaakbaar in de vierde klasse en pakte na zeven winstpartijen op rij de eerste periodetitel. Voor de meegereisde fans werd er uitgebreid gefeest. Het sympathieke Schijf is de allereerste periodekampioen in de regio.

Volledig scherm Schijf is periodekampioen.

Dongen verslaat Breda United in bloedstollend gevecht

De handbalderby in de tweede divisie, tussen Dongen en Breda United, stond na lange tijd weer op het programma. Dongen kon, vol adrenaline, de wedstrijd naar zich toe trekken: 19-15. In een prachtige ambiance werd reclame gemaakt voor het handbal. Dongen stapte juichend het veld af en vierde de overwinning in de binnenstad van Breda, het thuis van concurrent Breda United.