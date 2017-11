45-jarige Pechstein kan het nog steeds

Door Rik Spekenbrink



Het was haar eerste wereldbekerzege sinds november 2014, toen ze in Seoel ook op de langzaamste afstand zegevierde, en haar 29ste individuele wereldbekerwinst uit haar carrière.



Als altijd luidkeels aangemoedigd door haar vriend Matthias reed Pechstein in de Sørmarka Arena een zeer vlakke race. Voor de negentiende keer in haar carrière dook ze onder de 7 minuten. Ivanie BLondin leek lange tijd op weg om onder de tijd van Pechstein te rijden, maar de Canadese moest in de twee slotrondes iets toegeven en werd uiteindelijk tweede. Erkend stayer Martina Sablikova werd op meer dan 3 seconden derde. Het was haar eerste nederlaag in 3 jaar tijd op de 5 kilometer.



Pechstein won vijf olympische gouden medailles in haar carrière. Ze was er in 1992 in Albertville al bij en gaat in februari hoogstwaarschijnlijk op voor haar achtste Olympiusche Spelen.



De Nederlandsen Carien Kleibeuker (negende), Antoinette de Jong (achtste) en Irene Schouten (vijfde).