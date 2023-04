4 tips om beter te worden in tennis: kijk naar anderen en werk aan je conditie

Je verbeteren als tennisser is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe word je er nu echt goed in? Vier onmisbare tips uit de praktijk van Jan Bunt, die bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) gaat over de opleiding en ontwikkeling van tennisleraren in Nederland.

1. Ga snel wedstrijden spelen

,,Voor veel mensen die beginnen met tennis, is de drempel om meteen ook wedstrijden te gaan spelen hoog. Ze zitten op tennisles en trainen doordeweeks, maar zijn bang om te falen omdat ze nog zoveel te leren hebben en zich nog niet compleet genoeg vinden. Dat is nergens voor nodig. Het duurt simpelweg even voordat je alle technieken beheerst.

Door snel wedstrijden te gaan spelen, maakt je tennisspel juist de grootste ontwikkeling door. Spelen kan overal, onderling op je club of in georganiseerd verband in de voorjaars- of najaarscompetitie van de KNLTB. Je krijgt direct inzicht in wat jij nodig hebt als tennisser, bijvoorbeeld een betere forehand. Daar kun je vervolgens gericht op trainen.

Het geheim zit ’m vooral in veel momenten maken: trainen, wedstrijden spelen en vrij tennissen. Ook al speel je maar een uurtje extra in de week, je ontwikkelt je er zoveel sneller door. Probeer er dus voor te zorgen dat je het bijhoudt.’’

2. Geef niet op, ook als het even minder gaat

,,Tennis vormt een aardige weerspiegeling van het leven. Ook op de baan krijg je te maken met tegenslagen, daar moet je mee leren omgaan. Er zijn hobbels te nemen, maar ga gewoon aan de slag en geef niet op.

Dit mentale deel van tennis verbeter je door vertrouwen te krijgen, en dat bouw je weer op door les te nemen, veel te oefenen en wedstrijden te spelen. Het mooie van tennis is: er is altijd even tijd om je te herpakken en te herstellen. Tussen de punten door heb je zo’n twintig seconden waarin je tot jezelf kunt komen.

Natuurlijk, het is verleidelijk om jezelf de put in te praten als het wéér niet is gelukt. Je mag balen, frustratie hoort bij de sport. Neem daar een seconde of vijf de tijd voor, haal even adem en zet dan de knop om: wat zou ik bij het volgende punt beter kunnen doen?’’

3. Kijk naar en leer van anderen

,,Beter leren tennissen draait niet alleen om trainen en spelen, maar ook om kijken. Naar de goede spelers op je club en naar de toppers op televisie. Geef je ogen de kost en neem in je op wat ze doen en hoe ze het doen. Des te meer situaties je gezien hebt, des te beter je daar later zelf op kunt inspelen.

Zoek ook online naar inspiratie. Op het YouTube-kanaal van de KNLTB vind je instructiefilmpjes met tips & tricks van Nederlandse toppers als Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor die laten zien hoe je specifieke slagen traint. Zeker als je weinig tijd hebt om zelf te spelen, kan dit een waardevolle aanvulling zijn.

Laat je trouwens niet gek maken door alle technieken die je onder de knie dient te krijgen. Tennis wordt soms te technisch gemaakt, terwijl het om veel meer draait. De toppers investeren ook enorm in hun mentale vaardigheden, in hun tactisch inzicht en in hun conditie. Het is altijd een samenspel.’’

4. Werk aan je basisconditie

,,Tennis vraagt om uithoudingsvermogen. Hoe sterker je fysiek bent, hoe beter je mentaal in balans kunt blijven. Als je vermoeid raakt tijdens een wedstrijd, is het moeilijker om je gedachten op orde te houden. Fit zijn en goed voor je lijf zorgen maakt dus ook het mentale deel van tennis makkelijker.

Je basisconditie verbeter je al snel door naast tennis bijvoorbeeld ook te gaan hardlopen, naar de sportschool te gaan of vaker de fiets te pakken. Omdat je bij een veelzijdige sport als tennis zo’n breed fysiek scala nodig hebt, heb je hier altijd voordeel van.

Ga je serieus aan de slag met alle facetten van het tennis, dan kun je in een halfjaar al een heel goede ontwikkeling doormaken. Het kost even tijd en moeite, maar zodra je de basis beheerst kan het snel gaan. Je forehand begint te lopen, je service wordt beter, je krijgt meer vertrouwen op de baan en voor je het weet gaat het zo goed dat je er verslingerd aan raakt.’’