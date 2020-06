3000 fans aanwezig bij Deense topper tussen rivalen Brøndby en FC Kopenhagen

3000 seizoenkaarthouders van Brøndby IF waren uitgenodigd om naar het Brøndby Stadion te komen voor de ‘New Firm’ tegen hun rivaal. In het stadion met 28.000 plaatsen was het met dit aantal mogelijk om steeds anderhalve meter afstand te houden. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. De Spaanse aanvaller Pep Mas bracht FC Kopenhagen in de 79ste minuut op voorsprong, maar in de 89ste minuut liet Brøndby-spits Mikael Uhre de 3000 fans in het stadion juichen met de gelijkmaker.