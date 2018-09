29-voudig Italiaans international Giuseppe Rossi betrapt op doping

Vijf onvergete­lij­ke bekeravond­jes van de amateurs

17:26 Dat voetbal van iedereen is, blijkt jaarlijks in de strijd om de KNVB-beker. Elke club in Nederland maakt kans om het toernooi te winnen, van Ajax tot Te Werve. Vijf onvergetelijke bekeravondjes van de amateurs uit de afgelopen tien jaar.