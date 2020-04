’22 juni 1986, Mexico City. Mooier zal het nooit meer worden’

Door Mikos Gouka



Het is 22 juni 1986. We zitten thuis op de bank, maar het gebeurt die avond allemaal in Mexico City. De kwartfinale van het WK tussen Diego Maradona en Engeland. Nee, niet Argentinië tegen Engeland. Dat er nu mensen zijn die vinden dat Lionel Messi het met veel mindere medespelers moet doen dan Maradona destijds in 1986, ik snap ze niet. Jorge Valdano was een prachtige voetballer, maar ietwat gechargeerd gezegd moet Maradona het in 1986 voor de rest toch echt allemaal doen met hardwerkende en veelal beperkte spelers.

Lees ook Het wonder van Woudestein Lees meer

In de voorbeschouwingen van wat zich zou gaan afspelen in het volgepakte Azteken-stadion ging het over de schaduwen van de Falkland Oorlog, vier jaar eerder. Coach Bobby Robson van de Engelsen had Terry Fenwick aangewezen als de man die Maradona het meest voor de voeten moest gaan lopen. Letterlijk had Robson, met een glimlach, tegen Fenwick gezegd: ‘Maradona, klein ventje met maar één voet’.

Fenwick gaf het later toe, hij had die wedstrijd wel vier keer het veld uitgestuurd kunnen worden. Slaan, schoppen, te laat komen. Het maakte allemaal niet uit. Vijf minuten na rust maakte Maradona het meest omstreden doelpunt uit de historie van het WK. Hodge speelde hoog terug op Shilton, Maradona klopte de keeper met zijn vuist. De Tunesische scheidsrechter Ali Ben Naceur zag het niet.

Volledig scherm © AP

Maar vier minuten later zag ik de allermooiste voetbalactie die ik ooit had gezien:

• Afgelegde afstand: 62 meter

• Duur actie: 10 seconden

• Balcontacten: 12, alleen maar met links

Quote Ach, als Butcher mij niet de hand schudt, ben ik nog steeds in leven de volgende morgen hoor Diego Armando Maradona Hector Enrique (‘wie kent hem nog?’) speelt Maradona aan, nadat Hoddle de bal te makkelijk was kwijtgeraakt. De ster ontdoet zich van Beardsley en Reid. Godzijdank schopte Reid de ster niet daar al omver. Maradona raakt op snelheid. Reid en Sansom kunnen hem niet meer bijhouden. De twee centrale verdedigers Butcher en Fenwick duiken op, Maradona slalomt er omheen. Doelman Shilton komt uit. Maradona omspeelt hem en werkt met links af ondanks een late tackle van de tevergeefs teruggekeerde Butcher.



Het wordt 2-1, Gary Lineker en twee spelers van Boca Juniors spelen nog een rol. Nee, niet de hoofdrol. Een rolletje. Carlos Tapia schiet van afstand tegen de paal. Engeland leeft nog. Clubgenoot Julio Olarticoechea redt op geniale wijze op zijn eigen doellijn bij een voorzet van John Barnes en zorgt op die manier dat Lineker niet de 2-2 maakt. Hoewel, geniaal. Daar kun je natuurlijk niet van spreken als je eerder de 2-1 hebt gezien.

De nasleep is gigantisch. Maradona kwam jaren later Terry Butcher tegen in Schotland. De verdediger wil de ster niet de hand schudden. Niet die hand die Engeland op 1-0 achterstand zette. ,,Ach’’, zei Maradona. ,,Als Butcher mij niet de hand schudt, ben ik nog steeds in leven de volgende morgen hoor.’’

Maradona wint weer, Butcher verliest weer.

Terry Fenwick vertelt later dat Maradona zoveel sneller weer de bal aantikt tijdens een dribbel dat rigoureus ingrijpen simpelweg niet mogelijk is. Fenwick was de speler die als eerste zag dat Maradona hands maakte bij de 1-0. Hij was boos. Tot hij vier minuten later, weer van dichtbij, het allermooiste WK-doelpunt ooit zag. En dat maakt Engeland-Argentinië voor mij tot de meest indrukwekkende sportwedstrijd ooit.