20-jarige heeft de prijzenkast van een routinier, Jolijn de Haan wint bekerfinale in Maaspoort in Den Bosch

Met meerdere rake klappen had volleybalster Jolijn de Haan een belangrijk aandeel in de bekerzege van haar ploeg. In de finale in een goedgevulde Maaspoort in Den Bosch won Sliedrecht Sport met 3-1 van Booleans/VV Utrecht.

Het was alweer de vierde nationale beker die Jolijn de Haan aan haar palmares kon toevoegen. De prijzenkast van de uit Dongen afkomstige speelster is sowieso rijkelijk gevuld. Naast de vier bekers won ze ook al drie keer de landstitel en vier keer de supercup. Het is de erelijst van een routinier, maar De Haan is pas twintig.

Dat ze in de Maaspoort met haar elfde prijs zou staan, daar zag het eind vorig seizoen niet naar uit. De 20-jarige was van plan de overstap te maken naar Team 24. Dat is een opleidingsteam waar talenten zich sneller kunnen ontwikkelen. ,,Ik wil de stap naar het buitenland maken, maar passend en technisch kwam ik nog iets tekort. Er is geen betere plek dan Papendal om daaraan te werken.”

Onvoldoende speelsters

Alleen had het team niet op iedere positie voldoende speelsters en trok zich terug voor de competitie. Daarom nam De Haan contact op met voorzitter Cees Boer en coach Elroy Bezemer van Sliedrecht Sport om te kijken of een terugkeer mogelijk was. ,,We waren het niet meteen eens, maar iedereen heeft er wel alles aan gedaan om het mogelijk te maken.” Zodoende was De Haan dit seizoen toch weer bij Sliedrecht te bewonderen. Ze speelt er wedstrijden en traint er twee keer in de week. Daarnaast traint ze drieënhalve dag in de week op Papendal, waar ze ook woont.

Volledig scherm Jolijn de Haan uit Dongen tijdens de bekerfinale die ze met Sliedrecht Sport won. © Pix4Profs / Peter van Gogh

Met Sliedrecht zit titelprolongatie er dit seizoen niet in en werd in de strijd om de supercup eerder dit seizoen verloren van Utrecht. De beker was dus de laatste kans op een prijs. Hoewel De Haan al veel belangrijke duels speelde, was ze zenuwachtig vooraf. ,,De laatste wedstrijden ging het toch iets minder, zowel met mijzelf als het team. Al zei ik ook tegen mezelf dat ik rustig moest blijven. Ik weet dat we het kunnen.”

Goede serviceserie

Sliedrecht Sport begon voortvarend aan de wedstrijd en nam dankzij een goede serviceserie van De Haan al snel afstand van Utrecht. Haar ploeg won de set eenvoudig, maar verloor de tweede. Utrecht begon het beste aan set drie, maar langzaam kwam Sliedrecht dichterbij. Bij 17-17 was de stand weer gelijk. Mede dankzij enkele harde rake klappen van De Haan trok Sliedrecht de derde set naar zich toe. Die tik kwam Utrecht niet meer te boven.

Quote Er zaten niet alleen vrienden en familie op de tribune, maar ook mensen van mijn oude club Voko Jolijn de Haan (20), volleybalster Sliedrecht Sport

De beker was voor Sliedrecht Sport. ,,We zijn er heel de wedstrijd tweehonderd procent voor blijven gaan. Onze servicedruk heeft hun ontregeld. Al hebben we het ook moeilijk gehad, maar we toonden vechtlust. Dit zijn leuke wedstrijden om te spelen. Dat de finale in Brabant was, zorgt voor een extra leuk randje. Er zaten niet alleen vrienden en familie op de tribune, maar ook mensen van mijn oude club Voko.”

Nu konden ze haar nog dichtbij huis aanmoedigen of dat volgend seizoen ook nog het geval is, is twijfelachtig. ,,De bedoeling is om naar het buitenland te gaan. Daar ben ik mee bezig, meer kan ik daar nu niet over zeggen.” Eerst wordt de elfde prijs gevierd. ,,Daar gaan we een drankje op drinken. Met het feestje komt het wel goed.”

Volledig scherm Jolijn de Haan van Sliedrecht Sport in actie. © Pix4Profs / Peter van Gogh