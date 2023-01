100-jarige moeder van Pelé weet nog niet van overlijden zoon: ‘Ze leeft in haar eigen wereld’

Met samenvatting Koptele­foon kan Gerwyn Price niet redden: ‘Ik weet niet of ik hier ooit nog speel’

Gerwyn Price had het er eerder dit WK al over, maar deed het nu echt: darten met een koptelefoon op. De 37-jarige Welshman kwam in zijn kwartfinale tegen Gabriel Clemens nog op voorsprong, maar verloor vervolgens drie sets op rij. Daarna kwam hij met een geluidsdichte koptelefoon het podium op in Alexandra Palace. Het kon hem niet redden, want de Duitser won met 5-1 van de nummer één van de wereld.

2 januari