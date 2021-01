100 in allereerste beurt en het hoogste gemiddelde van 2020: wie is WK-sensatie Dave Chisnall?

Reinier de Ridder verkozen tot ONE Champions­hip vechter van het jaar

1 januari Reinier de Ridder is door de Aziatische vechtsport organisatie ONE Championship verkozen tot vechter van het jaar 2020. De dertigjarige Bredanaar, die in oktober vorig jaar de wereldtitel middengewicht veroverde bij ONE, wordt gezien als een van de beste MMA-vechters ter wereld.