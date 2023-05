Tweede halve finale Songfestival: herken jij deze acts?

Nederland­se producer achter Spanjes SloMo ‘supertrots’

Arjen Thonen, de Nederlandse producer achter het Spaanse Songfestivallied SloMo, is apetrots dat het land gisteren als derde is geëindigd. ,,Spanje is in 12 jaar niet meer zo hoog geweest”, laat een enthousiaste Thonen aan deze site weten.