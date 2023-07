The Jordan, de nieuwe band van Caro Emerald, ziet songfestival zitten: ‘Zou het wel leuk vinden’

Caroline van der Leeuw ziet een deelname aan het Eurovisie Songfestival wel zitten. De zangeres, die voorheen Europese successen boekte onder de naam Caro Emerald en tegenwoordig actief is als The Jordan, gaat zich opgeven wanneer ze ‘de juiste song’ heeft.

Van der Leeuw werkte recent samen met producer Wouter Hardy, die de afgelopen jaren drie keer de finale van het songfestival haalde. ,,Ik moet zeggen dat het wel door m’n hoofd is geschoten”, zei de zangeres in het NPO Radio 5-programma Volgspot. Een songfestivalsamenwerking met Hardy zit er echter niet in, denkt ze. ,,We hebben het daar niet over gehad en Wouter heeft helemaal geen tijd. Dan moet hij eerst een plekje vrijmaken in z’n agenda.”

Bewust voor het songfestival schrijven wil Van der Leeuw ook niet. ,,Daar geloof ik sowieso niet in. Je moet gewoon iets maken dat je zelf heel tof vindt en als dat dan geschikt is, kan je je opgeven. Ik ga er niet voor zitten.”

Groot podium

Van der Leeuw zegt echter geen nee tegen een mogelijke deelname. ,,Ik zou het wel leuk vinden”, geeft ze toe. ,,Als het past. Het moet dan dus echt een goede song zijn en een song waarmee ik mezelf wil neerzetten op zo’n groot podium. Het moet wel echt bij mij passen.”

Voor de Europese kijker zou deelname van Van der Leeuw een hernieuwde kennismaking met haar zijn. In 2009 scoorde ze in veel landen een hit met A night like this. Ook het album Deleted scenes from the cutting room floor was buiten Nederland een succes.

Sinds vorige week woensdag kunnen artiesten, componisten, tekstschrijvers en producers hun inzendingen naar AvroTros sturen. De inschrijving loopt nog tot 30 september. Daarna kiest de selectiecommissie, onder leiding van de nieuwe Head of Delegation Twan van de Nieuwenhuijzen, het liedje dat volgend jaar naar Malmö gaat. April Darby en YouTube-formatie De bankzitters hebben al aangegeven een nummer te willen inzenden.

