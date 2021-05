T-Mobile onderzoekt niet meegetelde stemmen bij songfestival: ‘Geen storing’

Amerikaan­se wereldster Flo Rida toch in Rotterdam voor songfesti­val

18 mei Het was nog maar de vraag of de Amerikaanse wereldster Flo Rida naar Rotterdam zou afreizen voor het Eurovisie Songfestival, maar het antwoord is eindelijk daar: hij is er. Dat maakt zangeres Senhit vandaag bekend, die samen met Flo Rida het nummer Adrenalina voor San Marino heeft opgenomen.