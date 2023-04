Songfestivalduo Mia en Dion heeft bij tweede optreden eigen technicus: ‘Geleerd van Madrid’

Met videoMia Nicolai en Dion Cooper hebben geleerd van hun onbevredigende livedebuut als songfestivalduo, vorige week in Madrid. Voor hun tweede optreden, zaterdagavond in Afas Live bij Eurovision in Concert, hebben ze een eigen technicus meegenomen. Zo hoopt het tweetal deze keer wel een vlekkeloze uitvoering van Burning Daylight af te leveren.

Aan hun gezichten is zaterdagmiddag in Afas Live niet af te lezen dat Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) een heftig weekje achter de rug hebben. Vlak voordat ze het podium op moesten voor de repetities, zitten ze stralend naast elkaar in de catacomben van de concerthal waar de techniek normaliter beter op orde is dan een week eerder in de Spaanse hoofdstad.

‘We zaten er gewoon naast’

Na hun eerste keer live op het podium met Burning Daylight kregen de twee een hoop over zich heen. Het klonk onzuiver, iets wat ze wijten aan de haperende techniek. ,,We hoorden onszelf niet en konden daardoor niet inschatten waar we zaten met onze stem. Meteen na afloop hadden we niet het gevoel dat het mis was gegaan”, zegt Dion Cooper. ,,Dat merkten we pas de volgende ochtend toen we het terughoorden”, vult Mia Nicolai aan. ,,Toen dachten we: oei, dit was niet zoals het moet.” Cooper: ,,We zaten er gewoon naast.”

Volledig scherm Mia Nicolai en Dion Cooper bij de presentatie van Burning Daylight, het lied waarmee ze in Liverpool meedoen aan het songfestival. © Brunopress

Om te garanderen dat ze zaterdagavond bij het tweede optreden bij een pre-party van het songfestival wel goed klinken, hebben ze nu een eigen technicus bij zich. ,,Het is schrikken dat je afhankelijk bent of een technicus wel of niet goed zijn werk doet”, zegt Nicolai. ,,Wij kunnen nog zo hard oefenen en repeteren en er elke zangles goed op zitten, dat maakt op zo’n moment niet meer uit. We hebben wel geleerd dat we vooraf extra goed met zo'n technicus moeten doornemen wat belangrijk voor ons is.”

Duncan Laurence

Hun zelfvertrouwen is in elk geval niet erg aangetast door de aftrap in Spanje. ,,We staan hier weer met frisse zin en ook de druk is niet groter dan anders bij een belangrijk optreden”, zegt Cooper, die afgelopen week nog even telefonisch contact had met Duncan Laurence. De songfestivalwinnaar van 2019 is co-auteur van Burning Daylight en is samen met zijn partner Jordan Garfield verantwoordelijk voor de staging, de manier waarop het lied bij het songfestival in Liverpool wordt gepresenteerd. ,,Duncan zei dat het nu eenmaal zo gaat bij die pre-party's. Niet overal zijn de omstandigheden zo goed als in Nederland. Hij zei dat we het ons niet te veel moeten aantrekken. Duncan zei: Het gaat om Liverpool, daar gaan jullie shinen.”

Mia Nicolai en Dion Cooper zijn op 9 mei ingedeeld in de eerste halve finale.

