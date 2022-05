‘S10 heeft Nederlandse stagemanager gevraagd haar moed in te spreken’

Finland stuurt rockband The Rasmus naar Eurovisie Songfesti­val

Steeds meer landen maken bekend welke act ze naar het Eurovisie Songfestival sturen. Zaterdag kozen Azerbeidzjan en Finland hun inzending. Vooral de Finse deelnemer is interessant. De bekende band rockband The Rasmus gaat in mei in Turijn proberen de Finnen nieuw succes op het liedjesfestijn te brengen.

27 februari