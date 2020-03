Organisatie songfestival dubt nog over doorgaan: ‘We maken maximaal gebruik van de tijd’

Ondanks dat de geruchtenmachine op volle toeren draait, is er nog steeds geen knoop doorgehakt over het al dan niet doorgaan van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. ,,We maken maximaal gebruik van de tijd die we nog hebben’’, zegt een woordvoerder van de organisatie.