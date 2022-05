Morgen begint het echt voor S10: ‘Ik ga voor de winst’

Wanneer S10 maandag in Turijn voor het eerst het podium van PalaOlimpico betreedt, heeft ze er al een hele routine opzitten. Ze heeft gedanst in haar kleedkamer, haar stembanden opgewarmd, zichzelf moed ingesproken én heeft in haar hoofd een liedje afgespeeld. ,,Things behind the sun van Nick Drake. Dat komt van mijn lievelingsalbum dat vroeger thuis vaak werd gedraaid. Ik heb er ook een tattoo van op mijn arm. Een mooi liedje. Take your time and you’ll be fine, zingt hij. Vlak voordat ik op moet, speel ik dat af in mijn hoofd. En ik praat met mezelf: ‘Je hoeft niet bang te zijn, het komt goed’.’’