Lenny Kuhr na meer dan vijftig jaar herenigd met haar winnende Songfestivalgitaar

VIDEO Songfesti­val-relletje op Cyprus over ‘duivels’ lied

27 februari De eerste Songfestivalrel van dit jaar is geboren. Streng religieuze christenen op Cyprus zijn woedend over de inzending van het land dit jaar. Die draagt de titel ‘El Diablo’, oftewel ‘De Duivel’ in het Spaans. Staatsomroep RIK in Nicosia kreeg vrijdag zelfs een dreigtelefoontje, waarin een man zei het gebouw van de omroep in brand te zullen steken als de zender het lied niet terugtrekt.