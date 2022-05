Laura Pausini ontbreekt bij groot deel van repetitie voor finale songfestival

Zonder Laura Pausini, een van de drie presentatoren in Turijn, begon vanmiddag de eerste repetitie voor de finale. Volgens de speaker in de hal kreeg ze wat extra rust en was er geen reden tot zorg. Mika volgde de repetitie aanvankelijk vanaf een bankje in de green room en miste zo het eerste uur, maar hij sprong later alsnog in. De stand-in nam de zanggedeeltes van Pausini waar. Na zo’n 2,5 uur kwam ze zelf - in haar vrijetijdskleding - alsnog meedoen voor het laatste deel.