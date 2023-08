Jacqueline Govaert en Jaap Reesema nieuw in songfestivalcommissie

Stockholm wil Eurovisie Songfesti­val organise­ren in tijdelijke concerthal

Stockholm heeft plannen om een tijdelijke concerthal neer te zetten voor het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. De arena moet in Frihamnen, het havengebied van de stad, komen, staat in het bidbook van Stockholm dat de Zweedse krant Dagens Nyheter in handen heeft.