België heeft artiest voor Eurovisie Songfestival 2024 al geselecteerd

België heeft als eerste land de artiest voor het Eurovisie Songfestival van volgend jaar bekendgemaakt. Zanger Mustii vertegenwoordigt onze zuiderburen in mei in het Zweedse Malmö, meldt de verantwoordelijke omroep RTBF.

De 32-jarige Mustii, de artiestennaam van Thomas Mustin, treedt in de voetsporen van Gustaph. Hij werd dit jaar in Liverpool zevende met het opzwepende Because Of You. België haalde voor het derde jaar op rij de finale.

Mustii is naast zanger ook bekend als acteur en songwriter. Hij speelde in verschillende theaterproducties en films. Ook is hij jurylid in Drag Race Belgique.

Vorig jaar was Israël nog eerder met de aankondiging van de nieuwe songfestivalartiest. Toen werd al in juli bekend dat Noa Kirel naar Liverpool ging. Over het lied waarmee Mustii aan het songfestival deelneemt, is nog niets bekend.

