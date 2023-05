Zoveel elektrische voertuigen zijn er in Sluis

Weinig kans op jongeren aan tafel bij vrijheids­maal­tijd Axel: ‘Zou bijna tablets moeten gaan uitdelen’

In Axel werd hard gevochten aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei en 5 mei valt er dus veel te herdenken. En te vieren. Maar degenen die het bewust meemaakten en nog leven willen of kunnen er niet meer over vertellen en jongeren erbij betrekken is ingewikkeld.