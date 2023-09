Zonnige week zorgt voor drukte bij Zeeuwse campings en strandpaviljoens: ‘Fijne aanvulling op een mindere zomer’

DAG HUIS! Jory en Laura uit Terneuzen zetten hun huis te koop: ‘Bloed, zweet en tranen in dit huis gestopt’

Eigenlijk waren Jory en Laura Huigen nog lang niet van plan om hun huis in Magrette te koop te zetten. Bloed, zweet en tranen werden in de verbouwing van het huis uit 1936 gestopt. Na het afronden ervan was het tijd om van het huis te gaan genieten, samen met hun pasgeboren zoontje Thomas. Tot ze bij toeval een kans zagen die ze niet konden laten lopen.