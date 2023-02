Zeeuws-Vlaming wint NK strandrace

IJzendijke-voetbal­ster: ‘Mijn eigen doelpunt ging stijf in de kruising’

In de wedstrijd van de voetbalsters van IJzendijke tegen IJFC scoorde Maud Kuijpers tweemaal. Hoewel het de enige twee doelpunten van de wedstrijd waren, won de Zeeuws-Vlaamse ploeg niet van het team uit IJsstelstein. De 0-1 was namelijk een eigen doelpunt van de geroutineerde verdedigster. Tot haar eigen opluchting kon ze de schade enige minuten later hoogstpersoonlijk herstellen.