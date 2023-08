Worsten smaken ‘sehr gut’ op foodtruckfestival Bunkeren in Groede

Gastschrijvers Nog duizend keer tikken uitdelen

Het was op een maandag vroeg in de morgen en de radiowekker begon het ‘Smurfenlied’ van Vader Abraham af te spelen. ‘Mijn God,’ dacht ik, ‘het moet toch niet gekker worden. Welke radio-dj speelt er nu om 06.15 uur 's morgens zo’n nummer af?’ Maar goed, het was zo. Snel drukte ik op de sluimerknop maar mijn gedachten begonnen al langzaam op gang te komen. Na de verstreken sluimertijd begon hij opnieuw te spelen. De plicht riep, het was tijd om op te staan.