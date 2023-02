Wethouder over gaslek in Cadzand: ‘Er kan altijd iets verkeerd gaan’

De Sluise wethouder en locoburgemeester Marian van Oostenbrugge over het gaslek in Cadzand woensdagavond. Daarbij moesten meer dan zeventig mensen urenlang in een sporthal worden opgevangen.

Waar was u woensdagavond?

In de sporthal. Ik was er direct bij betrokken omdat ik toevallig piketdienst had. Dat hebben we om en om als wethouders.

Hoe was het daar?

Mensen hadden op stel en sprong hun huisje of appartement moeten verlaten. En dat is niet leuk, natuurlijk. Ook met kinderen erbij en zo. Maar ja, het is overmacht.

Afgelopen september moest de Mariastraat nog worden ontruimd vanwege een gaslek en horecaondernemers hebben het over nog een paar recente incidenten met lekkend gas in de buurt. Wat is er aan de hand?

Ik weet alleen van de twee grote: de Mariastraat en het gaslek van afgelopen woensdag. Soms, als het niet groot genoeg is, wordt alleen de brandweer ingeschakeld en krijgen wij als piket geen melding. Wat het lek van afgelopen woensdag betreft: aan Boulevard de Wielingen wordt veel gebouwd en vinden dus veel grond- en graafwerkzaamheden plaats. Dan kan er wel eens iets gebeuren.

Moet er misschien iets worden veranderd aan protocollen en voorschriften bij dit soort werk?

Nou ja, dit was gewoon een incident tijdens het slopen van het gebouw waar discotheek Joy vroeger zat. Er wordt altijd een zogenaamde Klic-melding (verplichte melding aan het kadaster om te weten waar en welke kabels en leidingen er in de grond liggen) gedaan door de bedrijven die gaan slopen of graven. Maar er kan altijd iets verkeerd gaan, natuurlijk.

Wie is verantwoordelijk voor de schade die bijvoorbeeld restaurant Le Sommet heeft geleden?

Het is te vroeg om met een vinger te wijzen. Dat wordt onderzocht. Alle betrokkenen gaan om de tafel zitten en er komt een analyse.