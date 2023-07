Weitjerock: klein genoeg voor veel gezelligheid en groot genoeg voor optredens van klinkende namen

Na afloop wist hij één van drumstokken van zijn helden te bemachtigen. En daar bleef het niet bij. Even later mocht hij backstage. Daar zetten de twee muziekmastodonten er ook nog eens hun handtekening op. ,,Cesar is mijn grote voorbeeld in het drummen”, vertelt Siem na afloop. ,,Met deze drumstok ga ik niet drummen, die krijgt een speciaal plekje in mijn slaapkamer.”