Wateroverlast in ziekenhuis Oostburg door gesprongen waterleiding

Zo komt IJzendijke er over een poosje uit te zien: ‘Het dorp kan er weer vijftig jaar tegenaan’

IJzendijke grijpt de kans voor een metamorfose met beide handen aan. Het dorp heeft over een paar jaar een compleet nieuw smoelwerk, met nieuwe huizen, zorgwoningen en een multifunctioneel centrum. ,,Dit is het eerste goede plan dat ik in jaren heb gezien.”