Voorlopig geen hotel met zestig kamers op de Markt in Oostburg

Het voormalige bankgebouw in het centrum van Oostburg staat al jaren leeg. Eindelijk leek er een nieuwe invulling te komen. Een luxe hotel met zestig hotelkamers, restaurant en wellness. Dat klonk allemaal prachtig, maar van begin af aan was het plan met vraagtekens omgeven. Zestig kamers op de Markt in Oostburg, is dat niet wat te veel van het goede, vroegen bezwaarmakers en politieke partijen zich af. Er staan immers al twee hotels die lang niet altijd volgeboekt zijn. En waar moeten al die gasten parkeren?