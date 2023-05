Vink volgt provinciegenoten en plaatst zich voor hoofdtoernooi Grand Prix

Burgemees­ter sluit pand in Sas van Gent wegens drugs

De burgemeester van Terneuzen heeft een woning in Sas van Gent laten sluiten in verband met drugsovertredingen. Op 19 januari werden in het pand ruim een kilo hard- en softdrugs en een groot bedrag aan contant geld aangetroffen. De woning in de Noordstraat is voor drie maanden gesloten.