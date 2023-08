Verwarmd binnenzwembad zorgt voor zalig B&B-gevoel

In een oude, gerenoveerde schuur uit 1865, achter hun tweede huis in Zuidzande, houden Frank (51) en Ann (51) van Campen hun B&B Het Zilte. De drie lofts bieden plaats aan tien mensen. Die hebben dan beschikking over het zwembad in de schuur. Binnen de ruimtes van Het Zilte bevond zich vroeger saunacomplex Lillehammer. Dat werd in juni 2015 gesloten. Lillehammer werd door de vorige eigenaren Marcel en Cecile omgebouwd tot B&B. Toen Frank en Ann, die in coronatijd een camperbus kochten, en via Retranchement en Sluis door Zuidzande reden, het te koop-bord zagen was hun interesse gewekt.