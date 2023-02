Verbodsborden komen eraan, vrachtverkeer snel taboe in centrum van Biervliet

Ergens volgende week plaatst de gemeente Terneuzen namelijk verbodsborden op de toegangswegen naar het centrum van het dorp. Vanaf dat moment mag er alleen nog vrachtverkeer komen dat specifiek in het centrum moet zijn. Wethouder Jeroen de Buck geeft toe dat de invoering van de maatregel een tijd heeft geduurd. ,,Dat heeft te maken met leveringsproblemen. Maar we krijgen de borden deze week binnen, dus gaan we ergens in de volgende week plaatsen. Vanaf dat moment kunnen we dan ook gaan handhaven’’, vertelt hij.