Twee scholen in IJzendijke? ‘Dat is niet meer van deze tijd’

Zijn bewoners Axel ‘radeloos’ vanwege verkeers­over­last en drugshan­del?

Johan Hessing van 50Plus wil dat Terneuzen de ‘snelheidsduivels’ in de straten van Axel gaat aanpakken. Ook vraagt hij aandacht voor de ‘handel in drugs’ bij 't Sportuus. ‘De bewoners zijn radeloos’, schrijft hij. Hoe erg is het?