Theo en Agnes leveren wat in, maar slapen al 65 jaar naast elkaar

Theo en Agnes leerden elkaar al kennen op de lagere school. Theo is afkomstig van Nummer Een en Agnes van het naast gelegen buurtschap Slijkplaat. ,,Ze hadden thuis een café”, weet Theo nog goed. ,,Daar zaten ze gedurende de wintermaanden vaak in de zaak rond de ‘bûûzekachel’. Ook op de avond dat ik er binnenliep met een maat.” Kwam het door de warme kachel of gewoon door dat knappe meisje? In ieder geval sloeg toen de vonk over.