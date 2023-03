Sluis verwelkomde vorig jaar 567 nieuwe inwoners uit andere gemeente

Vondst van onbekende dode vrouw in Koewacht doet denken aan ‘Monster van Waasland’

De vondst van een dode, onbekende vrouw houdt de gemoederen bezig in Koewacht. Welke naam hoort er bij het lichaam dat in een droge greppel lag? En hoe kwam het slachtoffer aan haar einde? ,,Het is een raar verhaal.’’