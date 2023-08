Sluis telt 1845 bestelauto's, jaarlijks gaat het achttien keer mis

Tour-top­per Jasper Philipsen komt deze zomer naar Zeeland, misschien wel met Mathieu van der Poel

Jasper Philipsen, winnaar van de groene trui in de afgelopen Tour de France, komt eind augustus naar Zeeland. De Belg doet mee aan de Renewi Tour, waarvan de tweede etappe een korte tijdrit in de omgeving van het stadje Sluis is. En de organisatie verwacht nog véél meer grote wielrenners naar Zeeuws-Vlaanderen te halen. Misschien zelfs de kersverse wereldkampioen Mathieu van der Poel...