‘Samenwerking geeft huisarts plezier in het werk terug en brengt patiënt de beste zorg’

Zorgen over de eerstelijnszorg zijn er al langer in West-Zeeuws-Vlaanderen. Een handvol huisartsen nadert de pensioengerechtigde leeftijd en jonge opvolgers dienen zich niet aan. Jonge huisartsen hebben vaak weinig trek in een eigen praktijk, soms zelfs met apotheek, en zitten niet te wachten op extreem lange werkweken en veel (papieren) rompslomp. ,,Dat geldt net zo goed voor de zittende huisartsen. Samenwerking moet ons ook de kans geven ons voornamelijk met de patiënt of cliënt bezig te houden. Zo houden we ook langer plezier in ons werk”, betoogt voorzitter Paul de Bruijckere van de Huisartsengroep West-Zeeuws-Vlaanderen.