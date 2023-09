Retranchement neemt met strandkampvuur afscheid van de zomer

Boomhutver­bod, flauw of niet? ‘Ik zou de gemeente wel durven aanpakken als iemand uit zo’n hut valt’

Zowat heel Facebook viel over de gemeente Sluis heen toen die onlangs besloot dat kinderen hun boomhut moesten afbreken. Veel mensen vonden dat ronduit belachelijk. Maar was het wel zo flauw? ‘Ik begrijp de gemeente wel’, zegt letselschadejurist Frederik Lieben. Hij had best een zaak tegen de gemeente durven aanspannen als er iemand uit de hut zou zijn gevallen. Ook Schouwen-Duiveland trad onlangs op tegen een zelfgemaakte speelvoorziening.