eens een zeeuw Modefoto­graaf Roger Neve: ‘IJzendijke en New York verschil­lend? Ik zie juist overeenkom­sten’

Op zijn negentiende liep Roger Neve (62) voor het eerst met zijn camera door de straten van New York. Het beviel hem zo goed, dat hij zich een paar jaar later definitief in deze metropool vestigde als modefotograaf. Dat bleef niet zonder gevolgen voor deze geboren en getogen ‘IJzendijkenaar’, want sindsdien reist hij heel de wereld over om modellen en beroemdheden te fotograferen.