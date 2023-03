Rechter buigt zich over hotel in Retranchement: ‘Hotel van deze omvang doet afbreuk aan ons dorp’

DERDE KLASSE A Terneuzen grijpt de macht in derde klasse, HVV’24 pakt periodeti­tel

De spanning is volledig terug in de derde klasse van het zondagvoetbal. Koploper Groen Wit ging onderuit bij Steen (2-0) en naaste achtervolger Terneuzen profiteerde. De ploeg van trainer Hubert van den Hemel won met 2-1 van Hoeven en is op basis van doelsaldo de nieuwe leider. Ook in Hulst was het feest. HVV'24 greep de periodetitel na een goede 2-0-zege op Wernhout.