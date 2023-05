Parkeren was ‘één grote chaos’ op Belgendag in Sluis: ‘Haal de slagbomen terug’

Op de Dag van de Arbeid werken de Belgen niet. En dus trekken ze massaal noordwaarts richting Zeeuws-Vlaanderen voor een dagje weg. Op deze Belgendag is het traditioneel druk in Hulst en op de Meimarkt in Sas van Gent. In Sluis is het misschien wel het allerdrukst. Afgelopen maandag stond rond het middaguur al voor de Nederlands-Belgische grens een kilometer aan file. De straten en winkels puilden werkelijk uit van de Belgen.