Ooit gaf niemand een stuiver voor De Kromme Watergang: ‘Welke gek start een zaak in Slijkplaat?’

Het is mediadag in De Kromme Watergang. In de keuken staan Edwin Vinke en zijn team aan het fornuis, op een haarlengte afstand staat een cameraman. Minutieus volgt hij alle bewegingen van de chef. Zoon Tom (27) komt de keuken uitgebeend. ,,Wie er aan het filmen is? Ik heb eigenlijk geen idee.” Het personeel is het inmiddels gewend dat media uit alle windstreken afzakken naar de West-Zeeuws-Vlaamse polder. Van een cameraploegje meer of minder kijkt niemand nog op.