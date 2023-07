OM legt beslag op hotel en huizen van Azimi's

Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op onder meer het hotel en verschillende huizen in van Salar en Sasan Azimi. De waarde van het conservatoir beslag is enkele miljoenen. Het onroerend goed is van twee broers die verdacht worden van valsheid in geschrifte. Volgens het OM hebben de mannen gelogen over de oorsprong van het geld bij investeringen die zij deden.