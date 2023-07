Na 107 jaar krijgt de supermarkt van Groede een nieuwe functie: ‘Willen kinderen leren over natuur’

,,Als ik in de laatste vijf minuten van mijn leven terugkijk, wil ik denken: goh, dat hebben we toch goed gedaan. We hebben de mensen heel wat geleerd over de natuur.” Huib van Iwaarden (69) is haast emotioneel als hij het zegt. De Groese kruidenier is dan ook zeer begaan met vogels, vlinders en de geschiedenis, met name van West-Zeeuws-Vlaanderen. Al twintig jaar geeft hij excursies door de streek, hij telt vlinders en onderwijst klanten over van alles en nog wat.

Dat hij nog tijd over heeft voor zijn supermarkt is een wonder. Huib en zijn vrouw Marleen bouwen de zaak nu grotendeels om. Vanaf december wordt het winkeltje een stuk kleiner, omdat het echtpaar een natuureducatiecentrum in de supermarkt bouwt. ,,Want de mensen staan steeds verder van de natuur af. Wij willen hen een duwtje in de rug geven, vooral de kinderen. Dat ze over een paar jaar een vogel zien en denken: hé, daar heb ik toen in Groede al over gehoord.”