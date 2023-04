Museum en bibliotheek zijn huisgenoten in IJzendijke: ‘Een combinatie die veel mensen trekt’

Burgemeester Marga Vermue haalde de beroemde quote van Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling zaterdag aan bij de opening van de bibliotheek in IJzendijke. De bieb is eigenlijk al een maandje of acht open, maar een officiële handeling was er nog niet geweest. En dat hoort er natuurlijk wel bij, al was het maar vanwege de bijzondere locatie van de bieb: die is gevestigd op de benedenverdieping van museum Het Bolwerk aan de Markt. Vandaar dat de flessen wijn om 11.00 uur 's ochtends al ontkurkt zijn.