Modefotograaf Roger Neve: ‘IJzendijke en New York verschillend? Ik zie juist overeenkomsten’

,,Aan fietsen. Het was een eind van IJzendijke naar school in Oostburg en dat vond ik niet altijd een pretje. We hoopten altijd dat we naar school toe wind tegen zouden hebben, zodat we op de terugweg de wind in de rug hadden. Dan was het minder een lijdensweg. Maar ik denk ook aan de uitgestrekte landschappen waar je kilometers ver kunt kijken. Aan de wind, de zee en de veerboot bij Breskens. Die boot vond ik te gek, dat was echt een soort avontuur. Ik vind het nog steeds leuk om de boot te nemen. Maar ik denk ook aan de drie bakkers in IJzendijke en de geur van vers gebakken brood dat daarbij hoort of aan het dorpscafé met zo’n uithangbord waar een biermerk opstaat.”