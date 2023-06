Meerminnefeesten zijn anders dan anders, maar net zo gezellig

,,We hebben gekozen voor maar één dag in plaats van drie”, aldus Frank de Maat van de organisatie. ,,Geen artiesten en geen feest in de tent op zaterdagavond. Jammer, maar we gaan het even aankijken. Misschien dat we volgend jaar weer iets groter uitpakken.”

De Meerminnefeesten nieuwe stijl begonnen vroeg op de zaterdagmorgen met een geslaagde rommelmarkt in de straten van het dorp. Rommel is er schijnbaar altijd en fanatieke marktbezoekers kopen altijd wel iets. Er was dan ook weer veel mooie rommel in de aanbieding. Bleek het tijdens het opruimen dat toch niet alles verkocht was? Geen probleem, de restanten werd gul weggegeven of gingen mee terug voor een volgende rommelmarkt in de streek.