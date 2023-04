Meer dan zeshonderd reacties op nieuwe woonplannen van gemeente Sluis

Museum en biblio­theek zijn huisgeno­ten in IJzendijke: ‘Een combinatie die veel mensen trekt’

‘Wie niet van lezen houdt, heeft het juiste boek niet gevonden'. Volgens die logica is heel IJzendijke binnenkort leesliefhebber, want in de zaterdag geopende bibliotheek zijn ‘een miljoen boeken te vinden’.