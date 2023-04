Marijn en Ruben zijn in de wolken met hun paviljoen Woest17 in Nieuwvliet: ‘Altijd een droom geweest’

Paviljoen De Strandganger in Nieuwvliet is onmiskenbaar veranderd. Het overwegend witte interieur is weg. Nu de strandtent is omgedoopt tot Woest17, is het groen wat de klok slaat. Marijn en haar partner Ruben hebben een blik planten opengetrokken waar een botanische tuin jaloers op is. ,,Twee keer per week doe ik een plantenrondje”, vertelt Marijn (35). ,,Ben ik een uur mee bezig. Water geven, bijvoeden, dode bladeren weghalen. Er zijn maar twee mensen die aan de planten mogen komen.”